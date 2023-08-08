Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'ın Avrupa macerası sürüyor... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'a avantajla dönmek istiyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili detaylar haberimizde...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Cimbom, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Devler Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek ve bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.
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OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
SRC Strovice'de oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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ZAHA, KEREM DEMİRBAY VE ZANIOLO GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray'da yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra Zaniolo mücadelede forma giyemeyecek.
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Zaha henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Slovenya'ya götürülmezken, Kerem Demirbay'ın ismi ise bu turda UEFA'ya bildirilmedi. Zaniolo ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
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RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. RAMS Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
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OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
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Muslera
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Boey
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Nelsson
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Abdülkerim
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Angelino
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Torreira (Berkan)
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Oliveira
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Yunus Akgün
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Mertens
- 17
Kerem Aktürkoğlu
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Bakambu (Barış Alper)
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