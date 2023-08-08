Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cimbom, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Devler Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek ve bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.