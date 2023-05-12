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Liselilerin kavgasında cinayet! Ölen de öldüren de 15 yaşında!

Kastamonu'da, arazi karşılaşan lise öğrencileri arasında çıkan tartışmanın sonu feci bitti. 15 yaşındaki liseli, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan liseli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 12.05.2023 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ölen de öldüren de 15 yaşında!
AA

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi Hüseyin Alpdoğan Bulvarı'ndaki arazide karşılaşan lise öğrencileri M.Y. (15) ile İ.K (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Öğrencilerden İ.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. kurtarılamadı.

Zanlı İ.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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