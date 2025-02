Ole Gunnar Solskjaer: Reaksiyonumuz çok iyiydi!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik adamı, "Çok kötü başladık. Eyüpspor ligin en iyi takımlarından biri. İlk 15 dakikalarda çok oynayan bir takım. İlk dakikada golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı oynadık. Birçok fırsat yakaladık, ilk yarı 4-5 gol atabilirdik. Oyunu nasıl kontrol ettiğimizi gördüm. Galibiyetten dolayı mutluyum. Saha ile ilgilenen görevlileri tebrik ediyorum. Sabah 'burada futbol oynanamaz' dedim ama zemin harikaydı." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra siyah-beyazlı takımdaki olumlu havayı değerlendiren Solskjaer, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var. Önemli olan mentaliteydi. Beşiktaş son yıllarda çok sayıda başkan ve hoca değişirdi. Artık istikrara ihtiyacımız var. Uzun vadede bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Ben de istikrarı seven bir hocayım. Başkan da benimle aynı noktada. Oyunculara verdiğimiz mesajlar da basitti. Tabii ki taktiksel değişiklikler de yaptık. Oyunculara inandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Onlara inanıyorum. Onlara yolu ve ne yapmaları gerektiğini gösteriyoruz. Tüm çalışanlar bir amaç için burada ve hedefimiz bu sezon Avrupa Kupaları'na katılmak. Kulüpte tüm çalışanlar, herkes çok pozitif. Kulüpteki insan sermayesi beni çok etkiledi. Herkes çok olumlu ve pozitif. Tüm çalışanlar iyi bir enerji veriyorlar bize. Herkes dürüst ve açık. Beşiktaş çok büyük camia ve taraftarın büyük beklentisi var. Her şeyi vereceğiz ve sonuna kadar savaşacağız. Beşiktaş camiası için önemli olan da bu. En iyi 11 oyuncu her zaman başarı getirmez. Önemli olan takım bağını oluşturmak. Bunu ufak ufak ilerletiyoruz. Daha da iyiye gidecek."