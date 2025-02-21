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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Reaksiyonumuz çok iyiydi! - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Reaksiyonumuz çok iyiydi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşikaş deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:15
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        "Reaksiyonumuz çok iyiydi!"
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        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik adamı, "Çok kötü başladık. Eyüpspor ligin en iyi takımlarından biri. İlk 15 dakikalarda çok oynayan bir takım. İlk dakikada golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı oynadık. Birçok fırsat yakaladık, ilk yarı 4-5 gol atabilirdik. Oyunu nasıl kontrol ettiğimizi gördüm. Galibiyetten dolayı mutluyum. Saha ile ilgilenen görevlileri tebrik ediyorum. Sabah 'burada futbol oynanamaz' dedim ama zemin harikaydı." diye konuştu.

        Göreve geldikten sonra siyah-beyazlı takımdaki olumlu havayı değerlendiren Solskjaer, şunları kaydetti:

        "Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var. Önemli olan mentaliteydi. Beşiktaş son yıllarda çok sayıda başkan ve hoca değişirdi. Artık istikrara ihtiyacımız var. Uzun vadede bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Ben de istikrarı seven bir hocayım. Başkan da benimle aynı noktada. Oyunculara verdiğimiz mesajlar da basitti. Tabii ki taktiksel değişiklikler de yaptık. Oyunculara inandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Onlara inanıyorum. Onlara yolu ve ne yapmaları gerektiğini gösteriyoruz. Tüm çalışanlar bir amaç için burada ve hedefimiz bu sezon Avrupa Kupaları'na katılmak. Kulüpte tüm çalışanlar, herkes çok pozitif. Kulüpteki insan sermayesi beni çok etkiledi. Herkes çok olumlu ve pozitif. Tüm çalışanlar iyi bir enerji veriyorlar bize. Herkes dürüst ve açık. Beşiktaş çok büyük camia ve taraftarın büyük beklentisi var. Her şeyi vereceğiz ve sonuna kadar savaşacağız. Beşiktaş camiası için önemli olan da bu. En iyi 11 oyuncu her zaman başarı getirmez. Önemli olan takım bağını oluşturmak. Bunu ufak ufak ilerletiyoruz. Daha da iyiye gidecek."

        "SEMİH'İN SEZONU BUGÜN BAŞLADI"

        Maçtaki üçüncü golü kaydederek bu sezon ligdeki ikinci golünü atan Semih Kılıçsoy'un sezonunun bugün başladığını söyleyen Solskjaer, "Heyecan verici bir yetenek. O yaşta sürekli çalışmanız gerekiyor. Sürekli her gün bir şeyleri tekrar ederek başarılı oluyorsunuz. Ronaldo, Manchester United'a 37 yaşında döndü ve ekstra çalışarak kendini geliştiriyordu. Semih'in sezonu bugün başladı diyebiliriz. Sonraki adımını merakla bekliyoruz. Futbolda kısa yol diye bir şey yok, kesinlikle çalışmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

        Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'in performansına da değinen Solskjaer, "Joao çok iyi, çok iyi pozisyon alan bir oyuncu. Onun performansından memnunuz. Ona taktiksel anlamda iyi bir yer bulduk. Chamberlain kaliteli bir oyuncu, daha da iyi olacak. Uzun süre futboldan uzak kaldı ve bu anlamda yeni form tutuyor. Futbolu çok iyi bilen bir futbolcu. Zekasıyla oynayan bir oyuncu. Kalbi futbolla atan biri. Onun daha iyiye gideceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili bir soruya Solskjaer, "Türk hakemlerine yönelik bugüne kadarki tecrübem çok iyi, çok iyi hakemler var. Hakemlerle ilgili sıkıntı yaşamadım. Benim odağım kendi takımım, hakemler değil." diye cevap verdi.

        Ciro Immobile'nin daha iyi olacağını söyleyen Norveçli teknik adam, şöyle devam etti:

        "Immobile çok iyi bir oyuncu. Noelden önce sakatlık yaşamıştı ve uzun sürdü. Yüzde 100'üne geliyor. Takım içinde sevilen bir oyuncu. Ona inanmaya, o da kendisine inanmaya devam edecek. İdman yaparak, çok çalışarak iyi bir noktaya gelecek. Kendisi çok iyi bitirici bir oyuncu. Oyunculara yardım etmek için buradayım. Ciro fantastik kariyerinin sonuna geliyor. Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy da geliyor. Hepsi de daha fazla süre bulacaklar."

        Solskjaer, Beşiktaş'ta bir şey inşa ettiklerini ve bunu adım adım gerçekleştirdiklerini kaydederek "Fenerbahçe ve Galatasaray bize göre farkı açtılar. Yakalamak belki zaman alacak ama bunu yapacağımıza inanıyorum." dedi.

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