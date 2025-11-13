Habertürk
        Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş ayrılığı sonrası ilk açıklama!

        Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş ayrılığı sonrası ilk açıklama!

        UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lozan maçından sonra Beşiktaş'ın yol ayrımına gittiği Ole Gunnar Solskjaer, katıldığı bir programda siyah-beyazlılardaki dönemine dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:37
        • 1

          Beşiktaş'ın Lozan yenilgisinin ardından yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere'de katıldığı bir programda siyah-beyazlı takımdaki dönemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Ole Gunnar Solskjaer şunları söyledi:

          "Beşiktaş teklif yapınca biraz araştırma yaptım. Kulübün tarihini biliyordum. Onlarla daha önce 2 kez konuşmuştum. Kabul etmeden önce 1 sene, sonra 6 ay önce konuşmuştum. Başka bir başkan vardı. O başkan da sonra gitti. Sonra şimdiki başkan teklif yaptı. Bir süredir futbolun dışındaydım. Çok büyük bir kulüp teklif yapmıştı. Kendi kendime 'kabul et, git ve tadını çıkar' dedim. Ben yaptığım işte iyiydim, elimden geleni yaptım. İlk sezonumuzda önemli bir form grafiği yakalamıştık ve neredeyse elemede oynamadan, direkt Avrupa'ya gitme hakkı kazanacaktık."

        • 3

          "TÜRKİYE GÜNLERİ ROLLER COASTER GİBİYDİ!"

          "Türkiye günleri 'roller coaster' gibiydi. Kesinlikle fantastikti, harikaydı. Hem iyi hem kötü günlerde taraftarlar çok tutkuluydu. İstanbul'da yaşamak, Türkler ile bir arada olmak kesinlikle fantastikti. Ben Beşiktaş'a istikrar getirecek doğru kişi olduğumu düşünmüyorum ya da öyle olmasını umuyordum ama olmadı. Olmadı... Ben sakin bir adamım. Ancak onlar kazandıklarında çok yüksekteler, kaybettiklerinde çok dipteler. Ben asla ne çok yüksekte ne çok dipte olurum. Onlar ise çok tutkulular. Örnek vermek gerekirse bir maç kazanınca parti oluyordu, bir maç kaybedince ise herkes ölüyordu."

        • 4

          "BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEYİ ÇOK SEVDİM"

          "Benden önceki 6-7 teknik direktörden daha uzun kaldım diyebilirim. Beşiktaş, muhteşem bir kulüp. İnsanlar muhteşem. Kesinlikle her şeyi çok sevdim Beşiktaş'ta. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz, çılgınca. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evimizde yendik, inanamazsınız atmosfere. O anlarda en iyisi oluyorsunuz. Ancak mesela Avrupa'da bir maç kaybettik. Eleme turuydu. İlk lig maçını kazanmıştık. Sonra Konferans Ligi'nde o eleme turunu maçını kaybettik ve gittik."

        • 5

          "GÖNDERİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

          "Konferans Ligi eleme maçını kaybettikten sonra gönderileceğimi düşünmüyordum. Maçtan önce, maç günü başkanla bir yemek yemiştik. Bir gece önce Manchester United, kupa maçında Grimsby'e kaybetmişti. Bu tür şeyler futbolda oluyor yani. Bu konu açıldı yemekte. Biz de İsviçre takımıyla oynuyorduk. Tahtaya vurdular ve 'İnşallah bizim başımıza gelmez' dediler. Yemekten 6-7 saat sonra ise ofisinde konuştuk, üzgündük, sarıldık ve birbirimize 'görüşürüz' dedik."

        • 6

          "BAŞKAN SENİ GÖRMEK İSTİYOR DEDİLER"

          "Basın toplantısındaydım. Bitirir bitirmez 'Başkan seni görmek istiyor' dediler. İki ihtimal vardı. Birincisi gönderilmekti. İkinci ise milli araya gidiyorduk, yurt dışında bir yerlere gidecektik ama... Muhtemelen görevimden alınacağım dedim kendi kendime. Tüm yönetim oradaydı. Hepsiyle hala çok iyi ilişkilerim var. Sonuçlar iyi değildi ve konunun kişisel olarak benle bir alakası yoktu. Futbolda işler böyle yürür. Bu kararda benim duygularım önemli değil ki. Bunu yapmak istediler, ben de tamam dedim. Problem yok."

        • 7
        Habertürk Anasayfa