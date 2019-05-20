'Tahrik edici konuştu, dayanamadım'

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Ekim ayında Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerinde meydana gelmişti Halil İbrahim Kaya yaşadığı Amerika’dan Konya’ya gelerek eski eşi M.A’nın yeni kocası Hüseyin Alşahin'i tartıştıktan sonra silahla öldürmüştü. Polis tarafından yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konmuştu.



‘TAHRİK EDİCİ KONUŞTU DAYANAMADIM BENDE KARŞI TARAFTAN ŞİKAYETÇİYİM’



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya, öldürülen Hüseyin Alşahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Olayın bu duruma gelmemesi için mücadele ettiğini öne süren Kaya, "Bütün çabalarıma rağmen rağmen Alşahin’in bana yönelik tahrik edici sözleri durumu bu hale getirdi. Cinayeti tasarlayarak işlemedim. Olası kötü gidecek bir durum da korkutmak amaçlı tedbir olsun diye yanıma aldım. Bende karşı taraftan şikâyetçiyim" dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın akrabası 47 yaşındaki K.Y. (47), ‘Olayın yaşandığı gün Kaya’nın ölen kişi ile görüşmeye gideceğini duydum. Oan bu görüşmeye gitmemesini söyledi. Çocuğumu görmek istiyorum. Dedi. Çocuğu benim eve getirdiler orada çocukla görüştü. Halil İbrahim bir süre sonra Hüseyin ile telefonda konuştu. Aşahin’in kendisine küfürler ettiğini ve onunla görüşmeye gideceğini söyledi. Engel olmak istedim ama başaramadım’ şeklinde konuştu. Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.