Yıldız isimlerin transferleriyle uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Olay TV 30 Kasım 2020 tarihinde yayına başlamıştı. Kanal D'nin eski Haber Koordinatörü Süleyman Sarılar'ın Genel Yayın Yönetmeni olarak boy gösterdiği Olay TV kapanıyor mu? Olay TV kadrosunda kimler var?

OLAY TV KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

Olay TV, 19 Aralık 1994 tarihinde Cavit Çağlar tarafından kurulmuş televizyon kanalı.Kanalın kuruluşundan iki yıl sonra da haber kanalı olan NTV kurulmuştur. Olay Gazetesi ve Olay FM'le birlikte Olay Medya Grubu'nun (Nergis Holding) kanalıydı, ancak 7 Mart 2008 tarihinde kanala TMSF tarafından tüm şirketleriyle birlikte el koyulmasıyla TMSF'nin eline geçmiştir. Aralık 2010'da Cavit Çağlar ile TMSF anlaşmış ve Olay Medya Grubu Cavit Çağlar'a geri verilmiştir.

Kuruluşundan 2019 yılındaki kapanışına kadar Bursa'nın yerel kanalı olarak SD çözünürlükte yayın yapmış, 31 Ekim 2019'da kapanmıştır

2020 yılında yeniden açılma kararı alarak merkezini İstanbul'a taşımıştır. 1 Ekim 2020'de HD olarak test yayınlarına, 30 Kasım 2020 tarihinde de normal yayına başlayarak yeniden açılmıştır. 1 Ekim 2020 tarihinde Olay TV test yayını ile birlikte yayına başlayan Olay TV HD, Türksat 3A 12685 V 30000 2/3 frekansından, Digiturk 51. kanaldan, KabloTV 45. kanaldan, Vodafone TV 33. kanaldan ve Turkcell TV+ 126. kanaldan da izlenebilmektedir.

OLAY TV KADROSU

Nevşin Mengü

Duygu Demirdağ

Nazlı Tarhan Bolak

Evren Aydın

Erhan Yılmaz

Gökhan Kayış

Cem Tekel

Nur Köşker

Şafak Ongan

Cansu Şimşek

Dilara Kılıç Özer

İpek Yezdani

Murat Yetkin

Buket Güler

Ayşegül Korkmaz Yağız

OLAY TV KAPANIYOR MU?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Olay TV'nin kapanacağına yönelik iddialar paylaşılmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Olay TV frekans ve isim hakkı sahibi Cavit Çağlar ile kanalın yüzde 70 finansman kaynağı olan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal'ın arasında çıkan anlaşmazlık çözülemedi ve ortaklık krizi henüz yayına başlayalı bir ay bile olmayan Olay TV için kapatma kararı alınmasına sebep oldu. Ayrıca Olay TV yöneticilerinin farklı bir frekans arayışında olduğu ve frekans satın alınarak başka bir isim ve logoyla yayına devam edileceği yönünde de bir iddia da gündemde.

Sosyal medyada dolaşan bu iddialara ne Cavit Çağlar'dan ne de Hüseyin Köksal'dan resmi bir açıklama gelmedi. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın "Resmi açıklama yapılana kadar tüm söylenenler iddia boyutunda" dediğini söyleniyor.