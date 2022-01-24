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Olası Rusya-Ukrayna savaşında 'Çernobil' alarmı

Ukrayna'daki Çernobil bölgesi dünyada işgal için ülkelerin isteyeceği son yer gibi görünse de Rusya'nın olası Ukrayna işgali bu tehlikeli bölge için de risk oluşturuyor.

24.01.2022 - 12:37 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Ukrayna'daki tüm Çernobil bölgesi hala o kadar radyoaktif ki, herhangi birinin Dünya'da fethetmek isteyeceği son yer gibi görünüyor.

  • Ancak New York Times'ın haberine göre, Rusya'nın olası işgaline yönelik dikkatlerin çoğu doğudaki asker yığınağına odaklanırken, Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden en kısa yol kuzeyden. Ve 1986'da tarihteki en kötü nükleer felakete neden olan Çernobil santralinin etrafındaki izole bölgeden geçiyor.

  • Bu risk Ukrayna'nın Çernobil'i savunması gerektiğini düşündüğü bir yer haline getiriyor ve ordusunu hem silah hem de ekipman taşıdıkları ürkütücü ve hala radyoaktif ormanda nöbet tutmaya zorluyor.

  • Ukrayna sınır muhafızlarından Yarbay Yuri Shakhraichuk, "Tehliekli olup olmaması veya burada kimsenin yaşamaması önemli değil. Burası bizim bölgemiz, ülkemiz ve onu savunmamız gerekiyor" diyerek riske rağmen bunu yapmaları gerektiğini belirtiyor.

  • İki ay önce hükümet, Rusya ile artan gerilim nedeniyle reaktörden 5 mil uzakta olan bölgeye ilave kuvvetler yerleştirdi.

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