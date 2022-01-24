Olası Rusya-Ukrayna savaşında 'Çernobil' alarmı

Ukrayna sınır muhafızlarından Yarbay Yuri Shakhraichuk, "Tehliekli olup olmaması veya burada kimsenin yaşamaması önemli değil. Burası bizim bölgemiz, ülkemiz ve onu savunmamız gerekiyor" diyerek riske rağmen bunu yapmaları gerektiğini belirtiyor.