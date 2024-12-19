Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Olaf Scholz Donald Trump'la görüştü | Dış Haberler

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Donald Trump ile görüştü

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede savaşın çok uzadığı ve artık âdil bir barış sağlanması gerektiği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olaf Scholz Donald Trump'la görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmede özellikle Ukrayna Savaşı ele alındı.

        Almanya Federal Hükûmeti Sözcüsü 19 Aralık'ta gerçekleşen görüşmeyle ilgili detay verdi. Sözcü "İkili Ukrayna Savaşının çok uzadığı konusunda fikir birliğine vardı ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasının sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı." dedi.

        Scholz görüşmede ayrıca Ukrayna'ya verdikleri desteğin sürmeye devam edeceğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Habertürk Anasayfa