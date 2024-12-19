Olaf Scholz Donald Trump'la görüştü

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Donald Trump ile görüştü
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede savaşın çok uzadığı ve artık âdil bir barış sağlanması gerektiği vurgulandı.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmede özellikle Ukrayna Savaşı ele alındı.
Almanya Federal Hükûmeti Sözcüsü 19 Aralık'ta gerçekleşen görüşmeyle ilgili detay verdi. Sözcü "İkili Ukrayna Savaşının çok uzadığı konusunda fikir birliğine vardı ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasının sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı." dedi.
Scholz görüşmede ayrıca Ukrayna'ya verdikleri desteğin sürmeye devam edeceğini belirtti.