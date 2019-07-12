12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atlantik Okyanusu'nda yaşayan yılan balığı türü "eğerli yılan balığı" (Pisodonophis semicinctus),Antalya'da amatör balıkçıların oltasına takıldı.
AA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada, Atlantik orijinli yılan balığının görüntüsü nedeniyle amatör balıkçıları korkuttuğunu söyledi.
Eğerli yılan balığının, Antalya Limanı açıklarındaki gece avında yaklaşık 60 metre derinlikte yakalandığını belirten Gökoğlu, balıkçıların, "zehirli olabilir" düşüncesiyle kafasını ezerek öldürdüğünü kaydetti.
Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya'da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini vurguladı.
"BİLİMSEL DÜNYAYA ANTALYA'DA DA YAKALANDIĞINI BİLDİRDİK"
Balığın Türkiye kıyılarında daha önce sadece İskenderun Körfezi'nde yakalandığını anlatan Gökoğlu, "Bilimsel dünyaya Antalya'da da yakalandığını bildirdik. Üstündeki siyah benekler eğeri andırdığı için eğerli yılan balığı diye geçiyor. Zeminde yaşayan bir balık. Kendini çamura gömüp burnunu dışarıda bırakarak yaşayan bir tür. Bize gelen yılan balığı 86 santimetre ve 570 gram ağırlığındaydı. İki tane burun uzantısı, kafa yapısı ve benekleri nedeniyle korkutuyor. Balıkçılar korkmasınlar. Yakaladıktan sonra fotoğrafını çekip denize geri salsınlar. Zararsız bir yılan balığı türü" diye konuştu.
Bu balıkların Antalya'da bulunmasının deniz ekosisteminin çeşitliliği açısından çok güzel olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Antalya'da tahmini 550-600 balık türü bulunuyor. Bir balık türümüz daha oldu. Biliyorsunuz Kızıldeniz orjinli 64 balığı daha Antalya'da görüntülemiştik. Bu çeşitlilik her geçen yıl iklim değişiklikleri, küresel ısınma nedeniyle artabilir" dedi.
Gökoğlu, balığı özel bir kavanozda sakladıklarını ve Kepez Belediyesinin şehir müzesinde Antalyalılara balığı tanıtacaklarını söyledi.
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