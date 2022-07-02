Avrupa'nın en büyük akvaryumlarından biri olan tesiste 450'den fazla tür ve nadir görülenlerin de içerisinde bulunduğu 8 bin deniz canlısı yaşıyor. Açık okyanusta geziyormuş hissi oluşturacak şekilde tasarlanan akvaryum, dünyanın dört bir yanından her yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor.