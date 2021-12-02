Antalya’nın Alanya ilçesiyle özdeşleşmiş bir lezzet olan Öküz (Öksüz) Helvası tarifi merak ediliyor. İşte tatlı severlerin çok hoşuna gidecek bu yöresel lezzetin tarifi
ÖKÜZ HELVASI MALZEMELERİ
2 su bardağı un
2 su bardağı üzüm pekmezi
3 yemek kaşığı tereyağı
ÖKÜZ HELVASI YAPILIŞI
Kısık ateşte tereyağı iyice kızdırılır, içerisine un ilave edilir. Ezilerek sürekli karıştırılıp, pembeleşinceye kadar kavrulur. İçerisine pekmez ilave edilir, un pekmezi çekinceye kadar karıştırılır. Ocaktan indirilerek sıcak sıcak top haline getirilir. Sıcak ya da soğuk tüketilir. Kazan yöresinde soğuk ikram edilir.
ÖKSÜZ HELVASININ HİKAYESİ
Çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan bir annenin evdeki son malzemelerle hazırladığı rivayet edildiğinden “Öksüz Helvası” adını alan ve zamanla “Öküz Helvası” olarak anıldığı ifade edilen Alanya yöresinde, bu helvayı yeme biçimi de bir ritüele dönüşmüştür. Servis tepsisine alındıktan sonra ortasında, içi çukurlaştırılmış bir tümsek oluşturacak şekilde biçimlendirilen helvanın bu kısmına, kızdırılmış tereyağı dökülür. Tepsinin kenarlarından alınan helva lokmaları, tereyağı havuzuna batırılıp yenerek havuzun olduğu kısma kadar gelinir. Ritüel burada kendini gösterir; çünkü ‘’Havuzu yıkan lokmayı kim alırsa bir sonraki helvayı o kişi yapar.’’ Pekmez eklendikçe ağırlaşan ve kavrulması da gittikçe güçleşen bu helvayı bir dahaki sefere yapacak kişi de böylece “tatlı” bir ceza almış olur.
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