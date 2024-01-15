Okullarda son hafta ders işlenecek mi?
Ara tatile kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, "Okullarda son hafta ders işlenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 'kış şenliği' yapılmasını istedi. İlk kez hayata geçirilen uygulamada çocukların eğlenirken öğrenmesi vurgulanıyor. İşte karne gününe geri sayım devam ederken son hafta okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine dair merak edilen bilgiler...
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İlkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler bir yandan okulların kapanacağı tarihi araştırken diğer yandan "Okulun son haftası yoklama alınıyor mu, ders var mı? Okullarda son hafta ders işlenecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez aldığı bir karar ile okulun son haftası için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği açıklamıştı. İşte ayrıntılar...
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OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?
Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yani okulun son haftasında ders işlenmeyecek.
OKULLARDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN BİR UYGULAMA!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.
Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı.
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ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK
Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.
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ETKİNLİKLER KIŞ ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK
Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.