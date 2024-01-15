İlkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler bir yandan okulların kapanacağı tarihi araştırken diğer yandan "Okulun son haftası yoklama alınıyor mu, ders var mı? Okullarda son hafta ders işlenecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez aldığı bir karar ile okulun son haftası için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği açıklamıştı. İşte ayrıntılar...