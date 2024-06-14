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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda son ders zili bugün çalıyor - Haberler

        Okullarda son ders zili bugün çalıyor

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:42
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        Okullarda son ders zili bugün çalıyor
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        İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1.2 milyona yakın öğretmen için eğitim-öğretim yılının son ders zili bugün çalıyor.

        2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı.

        DERECELENDİRİLMİŞ SİSTEMLİ KARNELER

        Milli Eğitim Bakanlığı yeni tasarımlı karnelere, öğrenciye özel detaylı değerlendirmelerin titizlikle yansıtılmasını istedi.

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        Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif etkinlikler" ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınan öğrenciler karnelerinde sosyal etkinlik durumlarını da görebilecek. Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları, derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

        4 DERS VE ÜZERİ ZAYIFI OLAN ÖĞRENCİLER SINIF TEKRARI YAPACAK

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim sürecinde hem öğretmen hem de öğrenciler için bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık şartları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi. Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70'e çıkarıldı.

        YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİ MÜFREDATLA BAŞLAYACAK

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları"nın başlatılmasının ardından eylül ayında öğretmenlerin mesleki çalışma döneminde, 720 bin öğretmenin müfredat eğitimi alması sağlanacak.

        YAZ DÖNEMİNDE 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN SÖZLÜ SINAVI YAPILACAK

        Bakanlıkça 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak. Bu kapsamda objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamaya benzer sıkı önlemler hayata geçirilecek. Yeni düzenleme ile yapılacak sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

        Yaz aylarında kademeler arası geçiş sınavları olan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlatılacak.

        2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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