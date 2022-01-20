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Karneler ne zaman, yarın saat kaçta verilecek? 2022 İlkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karneleri ne zaman verilir, karne töreni yarın saat kaçta olacak?

Okullarda karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne töreni saat kaçta olacak?

Pandeminin etkisiyle çok uzun bir süre eğitime evlerinden online devam eden öğrenciler 2021-2022 Eğitim Öğretim sezonuna okullarında ve sınıflarında başlamıştı. Yüz yüze eğitimle başlayan senenin yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyor. Okullarda karneler yarın ne zaman, saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne töreni saat kaçta olacak?

20.01.2022 - 10:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İlokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin karne için heyecanlı bekleyişi başladı. Bilindiği gibi yarın milyonlarca öğrenci 1. dönem karnelerini alıp yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili için geri sayıma başlayan öğrencilerin gündeminde karneler ne zaman, saat kaçta verilecek sorusunun cevabı var. Milli Eğitime bağlı okullarda dönem karneleri bir karne töreninin ardından sınıf öğretmenleri tarafından dağıtılıyor ve ardından yarıyıl tatili başlamış oluyor. İlte yarın karneler ne zaman dağıtılacak, ilokul, ortaokul ve lise için 1. dönem karne töreni saat kaçta yapılacak sorularının cevapları 

  • KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK? 

    2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneler görüntüleyebilecek. 

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    Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati yok bütün okullarda karne töreni saati değişiyor. Bazı okullarda sabah 8.30'da başlayan karne dağıtımının okullara göre farklılık göstermekle birlikte öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor. 

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