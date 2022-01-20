İlokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin karne için heyecanlı bekleyişi başladı. Bilindiği gibi yarın milyonlarca öğrenci 1. dönem karnelerini alıp yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili için geri sayıma başlayan öğrencilerin gündeminde karneler ne zaman, saat kaçta verilecek sorusunun cevabı var. Milli Eğitime bağlı okullarda dönem karneleri bir karne töreninin ardından sınıf öğretmenleri tarafından dağıtılıyor ve ardından yarıyıl tatili başlamış oluyor. İlte yarın karneler ne zaman dağıtılacak, ilokul, ortaokul ve lise için 1. dönem karne töreni saat kaçta yapılacak sorularının cevapları