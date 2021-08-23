Covid-19 aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte gündeme gelen "Okullar açılacak mı?" sorusunun cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullarda yüz yüze eğitim tarihini duyurmasıyla birlikte MEB, yüz yüze eğitime dönüş programını açıkladı. İşte okullarda yüz yüze eğitime dair merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 6 Eylül 2021'de okullarda tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime dönüş kapsamında 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi yapılacak. Okulların açılışı öncesinde öğretmenlere "salgın ve okulların yeniden açılması süreci"ne ilişkin seminerler verilecek. Seminerlere okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri 31 Ağustos'ta, diğer sınıfların öğretmenleri 1-3 Eylül'de katılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?
Okullarda eğitimin, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirileceğini dile getiren Bakan Özer; okul giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin sürecin okulun fiziki kapasitesi ve mevcuduna göre il ve okul yönetimlerince düzenleneceğini söyledi.
EBA TV'DE DERSLER DEVAM EDECEK Mİ?
Bakan Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitimin devam edeceğini de kaydetti.
Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek
Okullarla birlikte kantin, yemekhane ve pansiyonların da açılacağını, bu süreçte destekleme ve yetiştirme kurslarının sadece 8 ve 12. sınıflara yönelik olacağını belirten Özer, okullarda alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:
ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE PERSONEL İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU
"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız, okula maske takarak gelecek. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak. Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak."
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