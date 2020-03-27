Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim sistemine geçen okullar ve üniversiteler "Uzaktan eğitim uzatılacak mı?" sorusunun cevabını merakla araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde okulların tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi açıklama yapmıştı. Bu açılamanın ardından gözler YÖK'e çevrilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç ise dün konuya ilişkin bilgi paylaşımı yaptı. Peki Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? İşte tüm soruların cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin ne zaman açılacağına dair dün yaptığı açıklamada;

"YÖK Genel Kurulu'nda bazı kararlar aldık. Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız. Bu yeni durumu kabullenmek zorundayız. Bu uygulamalarda önemli olan sizlerin sağlığıdır. " dedi.