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Koronavirüs Bilim Kurulu’nun bugün 'eğitim' gündemiyle 13.30'da başlayan toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle başladı:

EVLERDEN EĞİTİM 30 NİSAN TARİHİNE KADAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Çocukların sağlığı bizim için birinci nokta. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Eğitimde eksikler olacaktır fakat ben bütün vatandaşlarımızın müsretih olmasını isterim.Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz. Gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin. Önümüzdeki süreç evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacını doğurdu. 30 Nisan tarihine kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS CANLI HARİTASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı televizyon yoluyla uzaktan eğitime başladı. Bu hatfa test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu eğitime devam edeceğiz. En kısa zaman içerisinde yüzyüze eğitimle telafi çalışmalarımız devam ediyor. Telafimizin nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun doğrudan önerileriyle ilgili.

"BİLİM KURULU'NUN ÖNERİSİYLE UZATMA KARARI ALDIK"

Eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlar ve sınavların tamamlanması konusunda her türlü senaryoya hazırız. Bu yolculuğu ve koşuyu yürüteceğiz inşallah. Gereğini yapacağından endişesi olmasın hiç kimsenin. Bilim Kurulu'nun önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitim devam etmesi konusunda karar sözkonusu.

"ÇOCUKLARIMIZIN RUHSAL SAĞLIĞINA YÖNELİK YAYINLAR YAPILACAK"

Daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılaşacağız. Sınav vesaire hususlar gibi zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme durumumuz sözkonusu olacak. Anne ve babalarımızın çocuklarımızın sağlığı konusunda dikkatli olduğunun farkındayım. Ruhsal sağlık da çok önemli. Televizyon yayınlarında bunu dikkate alan çalışmalarımız artacak.

SORULAR VE CEVAPLAR

Soru: Okullar 1 aydan fazla uzatıldı. Ücretli öğretmenler Türkiye'de 80 binden fazla. Onların ücreti konusunda çalışma var mı? Sağlık Bakanı size de bir sorum olacak. Muhalefet sokağa çıkma yasağı istiyor. Bir çalışma var mı?

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN DERSLERE GİRMESİ SÖZKONUSU OLACAK"

BAKAN SELÇUK: Öğretmenler konusunda mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda. Bizim telafi olarak planladığımız hazırlıklarımızda, bütün eğitim çalışmalarımızda yazın, hafta sonu olabilir. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi sözkonusu olacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Soru: Her iki bakana sormak istiyorum. Sayın Selçuk, liseye, üniversiteye giriş sınavları ertelenecek mi? Okullara ara verildi ama bu süreçte öğretmenler, öğrenciler arasında virüs tespit edilen vaka var mı? Sayın Koca kontrollü yaşan daha nasıl minimalize olabilir dediniz. Şehirlerarası ve uçuşlara sınırlama getirilebilir mi? Yurtdışından gelen öğrencilere nasıl tedbir alınacak?

"ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN STRESİNİ ASGARİ SEVİYEYE İNDİRMEK"

BAKAN SELÇUK: Sınavlar konusu gündemimizde. Prensip olarak zamanında yapılmasını önemseriz. LGS ile ilgili üç senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmesi buradaki bilimsel metadoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS sınavının kararını Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM verir. Önemli olan çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini en asgariye indirmektir. Öğrencilerimize okulda gördükleri derslerden sınava gireceklerini söyleyerek zaten rahatlatmıştık.

Soru: Özel okullarla ilgili çok soru geliyor. Ücret, yemek ve servis ücretleri ile velilere mesaj gittiğini görüyoruz.

BAKAN SELÇUK: Dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde. Bizim bütün velilerimize, özel ya da resmi okullarımızda öğrencisi olan velilerimize önerimiz. Bu konu uzun soluklu bir konu. Telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilci ve derneklerle görüştüğümüzde gündeme geldi. Şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı veya telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Bunun ötesindeki problemler sağlık problemleri. Eğitimsel olarak bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu, çocuklar için çalışıyoruz, moral ve motivasyonumuz yüksek, umutluyuz. Velilerimize gün gün hafta hafta yapacağız.

Soru: Milli Eğitim Bakanlığımız meslek liseleri aracılığı ile maske ve dezenfektan üretimine başladı. Solunum cihazı üretecek miyiz?

"AR-GE ÇALIŞMALARIMIZI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

BAKAN SELÇUK: Bununla ilgili altyapımız var. Yapabiliriz. ARGE çalışmaları bitmek üzere. Başka ARGE çalışmalarımız var. Onları kamuoyuyla paylaşacağız. Online eğitim yapabilen birkaç ülke var bir tanesi Türkiye. Televizyon yoluyla yapıyor olmamız her eve ulaşma amacı güdüyor. Yükseğretimle ilgili YÖK kararı alıp paylaşacaktır.

Soru: Milli Eğtim Bakanımıza sorum olacak.Tatil döneminde okul servislerinden ücret istendiği söyleniyor.

"KÜÇÜK ÇOCUĞU OLANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

BAKAN SELÇUK: Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler. Telafi zamanları yaz tatiline geldi diyelim. O dönem okulun olması gerekiyorsa uygun zaman içerisinde bu telafiler yapılacak.

Soru: Küçük çocuğu olanlar idari izinli çalışmalar sayılacak mı?

BAKAN SELÇUK: Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalar gündeme gelebilir, teşekkür ederim.