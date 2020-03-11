okullar tatil olacak mı

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüsten okullar tatil mi? Sorusu başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir erkek şahsın corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklama geldi.
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle ilgili yaphtığı açıklamalarda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 10, 2020
İSTANBUL VALİSİ'NDEN SON DAKİKA TATİL AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil takvimiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanığımız dışında, başka kaynaklarca yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz." dedi.
— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) March 10, 2020
ANKARA İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?
Nüfusun fazla olduğu iller olarak İstanbul Ankara ve İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı yönünde yetkililerden açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.
MEB'TEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE KORONAVİRÜS UYARISI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, öğrenci, öğretmen ve Bakanlığa bağlı personelden zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri istendi.
Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de yeni virüsün hızla yayıldığını ifade ettiği aktarılan yazıda şunlar kaydedildi:
"Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmakta olup Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Bakanlığımız personelinin bu süre zarfında tedbiren zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri; yurt dışında görevli bulunan veya görevlendirilmeleri zaruri olan Bakanlık personelinin sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile bulundukları ülkenin resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.''
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