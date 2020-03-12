Okullar tatil olacak mı? sorusu ortaya çıkan ilk corona virüsü vakasının ardından gündeme geldi. Okulların tatil edilip edilmemesi özellikle İstanbul, Ancak, İzmir gibi büyük illerde alternatif tedbirler arasında yer alıyor. Dün toplanan Bilim Kurulu toplantısında konun gündeme gelmediği belirtildi. Ancak Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun edindiği bilgilere göre, okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili karar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda verilecek. Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, nihai karanın yarın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki toplantıda alınacağı öğrenildi. Okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar büyük bir titizlik içinde masaya yatırıldı.

Peki, ara tatilin öne alınması söz konusu olursa, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmasası için “uzaktan eğitim ve telafi eğitimi” ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı.

OKULLAR TATİL OLURSA UZAKTAN VE TELAFİ EĞİTİMİ İLE DEVAM EDİLECEK

Okulların tatil olması durumunda, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve Türkiye’nin alanındaki en öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı’nın burada kritik bir rol üstleneceğini söyleyebiliriz.

Zira bu sistem, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti.

Sadece internet tabanlı bir erişim değil daha yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamalarının yapıldığı öğrenildi.

OKULLARDA 3 AŞAMALI CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilibilen uzaktan eğitim altyapısı.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında açıkladığı takvime göre, ikinci ara tatil 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak. Takvimde bir değişiklik olursa detaylar haberlerimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTELERDEN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi'nin de eğitime ara verdiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararıyla koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanan bahar tatilinin 16-29 Mart tarihleri arasına alındığı belirtildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof Dr. Mazhar Bağlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere de çağrıda bulunurken kalabalık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bağlı, “Öğrencilerimizin her şeyden önce eğer hastalık belirtisi varsa muhakkak maske takmaları ve başkasına bulaştırmamaya özen göstermelidirler. Sağlık kuruluşları ile irtibat halinde olmaları ve aynı zamanda hijyene çok önem vermeliler. Bu virüsle mücadele etmenin en somutu hijyene önem vermektir. Öğrencilerimizin buna önem göstermeleri çok kalabalık alanlara daha dikkatli gitmelidir. Toplu kullanım alanlarında biz her türlü tedbiri alıyoruz. Öğrencilerimize herhangi bir hastalık bulaşmaması için gerekli tedbirlerimizi de alacağız” diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs (coronavirus) tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdiğini duyurdu. Yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) de koronavirüs nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

YÖK TOPLANTI YAPTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıya öğrenci sayısı ve yabancı öğrenci sayısı yüksek olan 13 üniversitenin rektörü ile alanında uzman akademisyenler katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda 'koronavirüs' salgınına yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.