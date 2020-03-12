12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüsü'nün Türkiye'de ilk vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar, corona virüsünden korunma yollarını araştırıyor. Vatandaşın el dezenfektanları, maskeler ve kolonyalara ilgilisi büyük oldu. Dünyada ise Corona virüs salgınının tablosu ağırlaşırken, Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde şimdiye kadar 4 bin 600 kişinin hayatına mal olan corona virüsü pandemi olarak nitelendirdi. Salgınlar tek bir yerde olduğunda endemi, birden fazla yerde görüldüğünde epidemi, dünyaya yayıldığında pandemi oluyor. Corona virüsü ile ilgili son detaylar haberimizde.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ! ÖNLEMLER ARTTIRILDI
Corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından dün vatandaşlar, el dezenfektanları, maskeler ve kolonyalara büyük ilgi gösterdi. Corona virüsü nedeniyle ayrıca marketlerdeki gıda ürünlerine de rağbet arttı. İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü. Metro ve metrobüsü kullanan çok sayıda vatandaşın koronavirüse karşı maske takması dikkat çekti. Bazı üniversitelerden de corona virüsüne karşı önlem haberleri gelirken, gözler okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başkanlığını yapacağı son toplantıda alınacak.
DÜNYADA CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLÜM SAYISI 4 BİN 600
12 Mart sabah saatleri itibariyle doğrulanmış vaka sayısı 126 bini geçerken, toplam 4630 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs şu ana kadar aralarında Türkiye'nin de olduğu 114 ülkede görüldü.
Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı duyuruldu. Hayatını kaybeden kişi başka sağlık problemleri de yaşayan 66 yaşındaki bir erkek.
NBA takımlarından Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. NBA yönetimi, bu gelişmenin ardından ligde tüm maçların süresiz askıya alındığını açıkladı. Yıllık yaklaşık 8 milyar dolar geliri olan ligdeki tüm maçların durdurulması tarihte ilk kez gerçekleşiyor.
Koronavirüse yakalandığı açıklanan Gobert, 2 gün önce NBA'in salgına karşı aldığı önlemlerle böyle dalga geçmişti.
ABD'DEN AVRUPA'YA SEYAHAT KISITLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan tüm seyahatlerin askıya alındığını duyurdu. Seyahat yasağı İngiltere'yi kapsamayacak.
'İSRAİL CORONA VİRÜS İÇİN AŞI BULDUĞUNU AÇIKLAYACAK' İDDİASI!
İsrail basınında yer alan iddialara göre, İsrail'deki bir araştırma merkezi birkaç gün içerisinde koronavirüse karşı aşı bulduğunu kamuoyuna açıklayak. Ancak aşının kullanıma girmesi için aylarca sürecek testlerden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.
İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu.
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