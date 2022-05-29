Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, karneler ne zaman alınacak? 2022 MEB ile okulların ne zaman kapanacağı ve açılacağı belli oldu!

Zorlu ve uzun bir maratonun daha sonuna gelindi. Okulların kapanmasına kısa bir süre kalırken ilkokul, orta okul ve lise düzeyinde okulların kapanacağı tarih merak konusu oldu. Yaz tatili için geri sayım başlarken öğrencileri karne heyecanı sardı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2022 MEB ile okulların ne zaman kapanacağı ve açılacağı tarih...

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.



2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

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2021-2022 Eğitim yılı 17 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili 3 ay sürecek.