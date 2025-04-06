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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi tarihte kapanıyor?

        Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil, öğrenciler ve veliler için kısa ama keyifli bir nefes alma fırsatı sundu. Şimdi gözler, yaz tatiline çevrilmiş durumda. Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvim öğrencilerin karne alacağı ve yaz tatiline çıkacağı tarihi netleştirdi. Peki, bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte öğrencileri bekleyen tatil sürecine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 21:21 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:21
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        • 1

          Öğrenciler için hem dinlenme hem de bayram coşkusunu bir arada yaşatan ara tatil sonrasında, yaz tatili geri sayım başladı. Eğitim maratonunun son düzlüğüne girilirken, karne günü ve okul kapanış tarihi MEB'in takviminde yerini aldı. Veliler ve öğrenciler, yeni dönem hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak yaz tatilinin detaylarını merakla araştırıyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

          MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

          Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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