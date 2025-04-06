Öğrenciler için hem dinlenme hem de bayram coşkusunu bir arada yaşatan ara tatil sonrasında, yaz tatili geri sayım başladı. Eğitim maratonunun son düzlüğüne girilirken, karne günü ve okul kapanış tarihi MEB'in takviminde yerini aldı. Veliler ve öğrenciler, yeni dönem hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak yaz tatilinin detaylarını merakla araştırıyor. İşte güncel bilgiler...