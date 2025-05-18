Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı eğitim öğretim takvimi kapsamında okulların kapanış tarihini açıkladı. Nisan ayında Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde öğrenciler kısa bir nefes alma fırsatı buldu ve toplamda 9 günlük bir tatilin ardından 7 Nisan itibarıyla yeniden ders başı yaptı. Şimdi ise hem öğrenciler hem de veliler gözlerini yaz tatiline çevirmiş durumda. MEB tarafından duyurulan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Haziran ayında sona erecek. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili resmen başlayacak. Peki, okullar tam olarak hangi tarihte kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak ve yeni dönem ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar…