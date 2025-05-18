Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda yaz tatili bu yıl da Haziran ayı içerisinde başlayacak. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği yaz tatilinin başlangıç tarihi yaklaşırken, karne günü de netleşmiş durumda. Eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler hem yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almak hem de uzun bir dinlenme dönemine girmek için gün sayıyor. Karnelerin dağıtılacağı gün, aynı zamanda yaz tatilinin de başlangıcı olacak. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi tarihte kapanıyor ve yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı eğitim öğretim takvimi kapsamında okulların kapanış tarihini açıkladı. Nisan ayında Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde öğrenciler kısa bir nefes alma fırsatı buldu ve toplamda 9 günlük bir tatilin ardından 7 Nisan itibarıyla yeniden ders başı yaptı. Şimdi ise hem öğrenciler hem de veliler gözlerini yaz tatiline çevirmiş durumda. MEB tarafından duyurulan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Haziran ayında sona erecek. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili resmen başlayacak. Peki, okullar tam olarak hangi tarihte kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak ve yeni dönem ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
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KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?
20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.
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OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
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RESMİ TATİLLER VE BAYRAM TARİHLERİ
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi