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        Haberler Gündem OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2024 MEB takvimi ile okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlayacak?

        Okulların kapanacağı tarih ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler ve velileri okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. İşte, okulların kapanacağı gün ile yaz tatili tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:08
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        • 1

          Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline gireceği tarihe çevrildi. İkinci ara tatiin 12 Nisan itibarıyla sona ermesinin ardından yaz tatili planları da yapılmaya başlandı. Bu kapsamda binlerce öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        • 2

          2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

          Bu yıl okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

        • 3

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 4

          2024-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasının ardından açılacak.

        • 5

          2023-2024 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

          Okulların açılması 11 Eylül 2023

          Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023

          Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024

        • 6

          İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024

          2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

          2024-2025 yeni eğitim yılı başlangıcı - 9 Eylül 2024

        OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?
        14-06-2024-09-00
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