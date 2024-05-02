Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline gireceği tarihe çevrildi. İkinci ara tatiin 12 Nisan itibarıyla sona ermesinin ardından yaz tatili planları da yapılmaya başlandı. Bu kapsamda binlerce öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...