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        Haberler Gündem Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatili sayaç

        Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak?

        Okulların kapanacağı tarih baharın gelişiyle ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih açıklandı. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. İşte 2024 ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanacağı tarihi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:58
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        • 1

          Havaların ısınmaya başlamasıyla yaz tatili planları başladı ve gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline girileceği tarihe çevrildi. Yaz tatili planlaması yapan milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat günü başlamıştı. Dönem 14 Haziran günü sonlanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alacak ve üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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