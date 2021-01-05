Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime 4 Ocak'a kadar devam edilme kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bazı kurum ve kurslara yüz yüze eğitim için izin kararı çıktı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan corona virüsü salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.
Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin 4 Ocak’tan itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği ifade edildi.
BAKAN SELÇUK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BURS SINAVLARI ERTELENDİ
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlanmasının planlandığı aktarıldı. Yazıda şu ifadelere yer verildi;
“Özel öğretim kurumlarından eğitim dönemi sonunda sınav yapılarak sertifika veya kurs bitirme belgesi verilen kurumların sınavları İçişleri Bakanlığının ilgi (a) yazısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dikkate alınarak yapılabilecektir. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.”
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