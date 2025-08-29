Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılışı için geri sayım!
"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak açıkladı. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi merak edilen tarihler belli oldu. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında gözler okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ile tatil aralıkları netleşirken, öğrenciler ve veliler için geri sayım resmen başladı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.