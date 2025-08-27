Habertürk
        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2025 2026 takvimine göre okulların açılmasına kaç gün kaldı, ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı, ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasına kısa süre kaldı. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri okulların açılacağı tarih detayını araştırıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ilkokul 1.sınıflar ve anaokulları bir hafta erkenden ders başı yapacak. MEB 2025 2026 eğitim takviminde okulların açılış tarihi, uyum eğitimleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi önemli süreçler, öğrencilerin ve velilerin planlamalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlendi. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında? İşte, okulların açılışı, ara tatil ve yaz tatilinin bitiş tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:43
        • 1

          Yaklaşık 20 milyondan fazla öğrenci okulların açılması için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 2026 takvimine göre okulların açılma tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili gibi detaylar yer aldı. Birinci dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek, 10-14 Kasım 2025'te ara tatil yapılacak. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı, ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        • 2

           

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?

          MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak. Okulların açılmasına bugünden itibaren bir buçuk hafta kaldı.

        • 3

           

           1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

          2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

           

        • 4

           

          MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026

          Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

           

          İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

          Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma

           

          SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026

          Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

           

          SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026

          Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

          Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma

           

          İkinci Dönem Sonu ve Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma

