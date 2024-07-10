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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 takvimine göre Yaz tatili ne zaman bitecek?

        Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 takvimine göre Yaz tatili ne zaman bitecek?

        Yaklaşık 16 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okullar 14 Haziran Cuma günü kapandı. Şu an yaz tatili sürecinde olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni çalışma takvimini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan genelge ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili başlangıç tarihi belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak, Eylül ayının kaçında? MEB 2024 2025 takvimine göre Yaz tatili ne zaman bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:48
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