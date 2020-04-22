Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinde okullar açılacak mı? sorularının yanıtı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararına uyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar 16 Mart'ta tatil edilmiş ve 23 Mart'tan 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim sisteminin uygulanmasına karar verilmişti. 30 Nisan'a sayılı gün kala, uzaktan eğitimin uzayıp uzamayacağı, okulların açılıp açılmayacağı milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. İşte Bakan Selçuk'un okulların açılması ile ilgili yaptığı son açıklama:

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Bakan Selçuk, ""Okulların açılmasıyla ilgili Temmuz Ağustos ayı planlaması üzerinde çalışmıyoruz. Eylül-Ekim ayları daha ağır basıyor. Daha çok Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için çalışmamız var. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok" açıklamasında bulundu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır. Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum" demişti.

EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.