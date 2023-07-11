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16 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle üç aylık yaz tatili başladı. Tatilin ilk ayının geride kalmasıyla öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim takviminin açıklanmasıyla okulların açılacağı tarih ile yaz tatilinin biteceği gün netleşti. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

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2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ise 11 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinini çalmasıyla başlayacak. İlk ara tatil, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

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Ancak önümüzdeki dönem yarıyıl tatilinin 19 Ocak'ta başlaması ve ikinci dönemin 5 Şubat'ta başlaması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ