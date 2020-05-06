Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı tarih ile ilgili en kesin ve net açıklama Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılmış ve 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitim ile ders işleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yaparak, okulların açılacağı tarihi duyurdu. İşte okulların açılacağı tarih ile ilgili yapılan son açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020

Bakan Selçuk, yaptığı basın açıklamasında eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim olarak devam edeceğini belirtti. Selçuk daha sonra özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, normalleşme süreci yolunda giderse 1 Haziran'da okulların açılabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmaları hep bir yere bağlanıyor. 31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz."

TELAFİ DERSLERİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, "Diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz ve velilerimiz için salgının yarattığı kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için ayrı ayrı kılavuzlar yayınladık. Ayrıca 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattı çağrı merkezi kurarak özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla destek oluyorlar. İki gün önce özelim eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir öğrencimizin eğitimi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleri hakkında da bilgi veren Selçuk, "MEB olarak telafi eğitimlerinin sürecini planladık. İnternet tabanlı EBA eğitimi, televizyon eğitimi ve yüz yüze yapılacak eğitim bir bütündür. Bunların her biri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

31 MAYIS'A KADAR OKULLAR KAPALI, UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Selçuk açıklamalarını şöyle sürdürmüştü "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararı içinde olduk. Uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine de kesintisiz olarak devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz de bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin de bilinci içerisindeyiz.

Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olduğu yer evleri" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in 2020 takvimine göre, okullar 19 Haziran'da kapanacak ve öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline çıkacak. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitimiz uzaktan eğitime taşınması ve Bakan Selçuk'un dediği gibi normalleşme sürecinde 1 Haziran'da okullar açılırsa, 2019 - 2020 eğitim döneminin ne zaman biteceği merak ediliyor. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı, ancak Bakan Selçuk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında öğrencilerin uzun yaz tatili yapmalarını sağlayacaklarını belirtmişti.