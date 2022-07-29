Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim takvimini ile okulların açılış ve kapanış gününü açıkladı. Yaz tatili sürerken öğrenciler bir yandan okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında artan sorunun yanıtını sizler için haberimizde derledik. İşte 2022 - 2023 MEB ile okulların açılacağı tarih...