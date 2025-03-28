Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Okuldaki bu yöntem öğrencilerin devamsızlığını azalttı, matematik notlarını yükseltti

        Okuldaki bu yöntem öğrencilerin devamsızlığını azalttı, matematik notlarını yükseltti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Şaban Öğünç Ortaokulu'ndaki öğrenciler, dart oyunuyla başarılarını artırdı, devamsızlıklarını düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okuldaki bu yöntem öğrencilerin devamsızlığını azalttı, matematik notlarını yükseltti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şaban Öğünç Ortaokulu yönetimi, öğrencilerin başarılarını ve okula devamlılığını artırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle çalışma yaptı. Bu kapsamda okulda dart antrenörü Doğan Çapraz görevlendirildi. Çaprazın öncülüğünde başlayan dart çalışmaları, kısa sürede öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. Devamsızlığın azaldığını fark eden okul yönetimi, kız ve erkeklerden oluşan dart takımları kurdu.

        Okul Müdürü Süleyman Yetişken, okulda devamsızlık sorununun dart oyunuyla çözüldüğünü söyledi.

        Öğrencilerin sporla okulu sevdiklerini ifade eden Yetişken, "Devamsızlığı çözme noktasında spor ve bunun yanında dart çok önemli yer kapsıyor bizim okulumuzda. Öğrencileri sporla okulda tutmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek için dart burada önemli rol oynadı. Geçen yıldan bu yıla dart ile yüzde 35 ile 40 arasında sürekli devamsızlığı azalttık" diye konuştu.

        REKLAM

        Dart antrenörü Doğan Çapraz da dartın öğrencilerin konsantrasyonlarına ve derslerdeki başarılarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

        Okulda kız ve erkekler olmak üzere iki takım kurduklarını anlatan Çapraz, günlük 2 saat antrenman yaptıklarını belirtti.

        Öğrencilerin bu sporu çok sevdiğini vurgulayan Çapraz, "Dartta dengeyi iyi kuran, konsantrasyonu iyi sağlayan, sakin atış yapan, atış tekniklerini düzgün yapan ve öğrenen her zaman bir adım önde. Bizde dartta bir söz vardır, öğrencilerimin de hepsi bilir, ‘Günlük 1 saat çalışmayla hepimiz dartçı olacağız.’ diye. Ama ben 1 saati az buluyorum 2 saat çalışmayla aramızdan milli sporcular çıkartacağız."

        "OKULA DAHA ÇOK BAĞLANDIK"

        Öğrencilerden Tuana Aydın ise merakla başladığı dartta başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.Dart antrenmanlarına katıldığında kendini huzurlu ve rahatlamış olarak hissettiğini anlatan Aydın, "Dart okul başarımda bana yardımcı oluyor. Mesela hızlı bir şekilde matematik sorularını artık daha kolay çözebiliyorum. Matematikte baya yardımcı oluyor, çünkü hesaplama çok oluyor dartta. Arkadaşlarımla spor yapıyorum, eğlenceli anlar geçiyor, başarı kazandırıyoruz okulumuza gururlanıyoruz. Tabi ki okula daha çok bağlandık" diye konuştu.

        "OKULDAKİ BAŞARIMI DA ARTTIRDI"

        Dart takımı kaptanı Birol Can Tetik de dart ile geçen yıl tanıştığını ve çok sevdiğini anlattı.Dartın çok eğlenceli bir spor olduğunu vurgulayan Tetik, "Okuldaki başarımı da arttırdı. Matematikte iyi değildim, matematikte çok öne çıkardım kendimi. Bundan sonra milli sporcu olmayı istiyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tayland'da 7.3 büyüklüğünde deprem
        Tayland'da 7.3 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Habertürk Anasayfa