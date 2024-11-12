"Okuldaki başarısızlık stres ve sindirim sorunlarına yol açıyor"

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran, çocuklarda mide rahatsızlıklarının altında yatan nedenlerin; genetik, çevresel ve beslenme faktörleri olduğunun altını çizdi.

GENETİK YATKINLIĞA DİKKAT!

REKLAM advertisement1

Mide bulantısı, iştahsızlık, ağız kokusu, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin çocuklarda mide sorunlarının belirtileri olduğunu aktaran Doç. Dr. Başaran, şunları ekledi: “Genetik yatkınlık, çocuklarda sindirim sistemi rahatsızlıklarının gelişiminde önemli rol oynar. Ailede mide problemleri yaşayan bireylerin bulunması, çocuklarda da benzer sorunların görülme olasılığını artırabilir. Beslenme alışkanlıkları mide problemlerinin yaygın nedenleri arasında. Bakteriyel, viral ve parazitik enfeksiyonlar, çocuklarda mide sorunlarına yol açabilir. Toplumda sık gördüğümüz helikobakter pilori midede gastrit ve ülsere yol açar, tedavi edilmediği takdirde bu kişilerde mide kanseri riski yüksektir.”

REKLAM "ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN HASTALIĞININ HABERCİSİ OLABİLİR" Çocuklarda mide problemlerinin ileri yaşlarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini de aktaran Doç. Dr. Başaran, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalıklarının da mide problemleriyle belirti gösterebileceğini söyledi. Çevresel ve psikolojik etmenlerin de çocuklarda mide problemlerine neden olduğunu aktaran Doç. Dr. Başaran, “Stres, kaygı ve duygusal sorunlar olarak kendini gösterebilir. Çocuklar, stresli durumlarla başa çıkmakta zorlandıklarında, sindirim sistemleri olumsuz etkilenebilir. Stres, mide bulantısı, karın ağrısı ve sindirim güçlükleri ortaya çıkabilir. Gastrit ve ülser nedeniyle karın ağrısı ve bulantı yaşayan çocukta okul başarısı ve performans dikkatinin dağılması nedeniyle düşebilir” dedi.

"BÜYÜME VE GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR" Doç. Dr. Başaran, mide ülseri ve gastritin beslenmeyi olumsuz etkileyeceğinden çocukta büyüme ve gelişimin yaşıtlarına göre geri kalmasına yol açabileceğini de söyledi. Demir ve B12 vitamini gibi besinlerin yetersiz emilmesi sonucu çocukların nörolojik gelişiminin ve bilişsel fonksiyonlarının etkilenerek, halsizlik, unutkanlık ve bitkinlik sorunlara neden olacağını da belirten Doç. Dr. Başaran, “Gastrit gibi sağlıksız mideye sahip olan çocuklarda erken doyma, yemek sonrası şişkinlik ve iştahsızlık görülür. Midenin sağlığına kavuşmasıyla şikayetler azalır iştahı düzelir” dedi.

"ÇOCUKLARIN DENGELİ BESLENMESİNE ÖZEN GÖSTERİMELİ" Mide sağlığını korumanın en önemli yolunun düzenli ve dengeli beslenme olduğunu söyleyen Doç. Dr. Başaran, ebeveynleri de uyararak, şunları söyledi: "Çocukların sindirim sistemi aldıkları besinlerin kalitesine ve miktarıyla doğrudan bağlı. Ebeveynler, çocukların beslenme alışkanlıklarını takip ederek, sindirim problemlerini önlemek için sağlıklı gıdalarla beslenmelerini sağlamalılar. Yetersiz ve dengesiz beslenme, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yüzden protein, yağ ve karbonhidrat gibi besin öğeleri ve vitamin, mineral açısından dengeli bir beslenme uygulanmalıdır. Fazla miktarda işlenmiş gıda, şeker, aşırı acı baharat ve yağ içeren yiyeceklerin tüketimi midede gastrite, sindirim sorunlarına, aşırı gaz üretimine ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabilir."