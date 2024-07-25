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        Haberler Bilgi Ekonomi Okul servis ücretlerine zam! 2024 Temmuz kısa ve uzun mesafe İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Okul servis ücretlerine zam! Kısa ve uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar oldu?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13, okul servis ücretlerine ise yüzde 16 zam geldiği açıklandı. Gelen zam, "Kısa ve uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar oldu?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 2024 Temmuz İstanbul okul servis ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:49
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        • 1

          İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam, okul servis ücretlerini gündeme getirdi. Servis ücretlerinde bin 665 lira olan 0-1 kilometre mesafe arası tarifeye yüzde 16 zam geldi. UKOME toplantısında alınan zam kararı, servis ücretlerinde mesafeye bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Peki, "2024 Temmuz kısa ve uzun mesafe İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

          İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 okul servis ücretleri yüzde 16 zam yapıldı.

        • 3

          0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi.

        • 4

          Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.

        • 5

          MİNİBÜSLERDE EN KISA MESAFE 18 LİRA

          Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

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