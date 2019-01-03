Okul müdürünün bilgisayarında çocuk pornosu

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sosyal medya dedektifleri, liseli kız gruplarına müstehcen yorumlar yapan bir hesabı takibe aldı. Sahte hesabı kullanan kişinin Esenler'de bir ortaokulda müdürlük yapan S.Ç. olduğu tespit edildi. Siber Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, S.Ç.'nin bir başka sahte hesabı olan E.B. ile de liseli kızlara cinsel içerikli mesajlar attığı tespit edildi. S.Ç. gözaltına alındı.
ÇOCUK PORNOSU GÖRÜNTÜSÜ
Ortaokul müdürü S.Ç.'nin dizüstü bilgisayarı ile cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde 3 adet müstehcen çocuk fotoğrafı, 1 adet çocuk porno videosu ile FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait sohbet videosu ele geçirildi. Ayrıca S.Ç.'nin öğretmen adayı iki genç kızla da bilgisayar ortamında görüntülü müstehcen sohbet yaptığını gösteren içerikler de ortaya çıktı.
"ÇOCUKLARA FİZİKSEL TEMASIM OLMADI"
S.Ç. ifadesinde "Çocuklarla hiçbir şekilde fiziksel temasım olmadı. Bunu doğru da bulmam, onlara sarılmışlığım dahi yoktur" dedi. S.Ç., sahte hesapları kendisinin kullandığını da itiraf ederken, "Bu hesapları yetişkin kişilerle cinsel içerikli sohbet yapmak için kullanıyordum" dedi.
AÇIĞA ALINDI, 7 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 5 yıllık okul müdürü S.Ç. açığa alındı. S.Ç. hakkında 7 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava Bakırköy Adliyesi'nde devam ediyor.
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