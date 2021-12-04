"PARA PUL KONUSUNU KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Oktay Kaynarca, muhabirlerin, "Kazandığınızı ne gibi yatırımlarda değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Oyuncu, "Ben para pul işlerini oldum olası konuşmayı hem sevmiyor hem de doğru bulmuyorum. Herkes gibi benim de yatırımlarım var elbet ama bunlar bende kalsın. Bizim sermayemiz de, yatırımlarımız da hayallerimizdir." diye konuştu.