Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te bir dükkana bakarken görüntülendi.

Gazetecilerin, "Oktay Bey dükkan mı bakıyorsunuz? Ticarete mi atılacaksınız?" sorusuna gülerek cevap veren Kaynarca, "Saçmalamayın" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Bir ortaklık olacak mı?" diye sorması üzerine oyuncu, "Arkadaşlar ben ziyarete geldim" yanıtını verdi.