Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sabah saatlerinde gelen Kaynarca, ilk olarak saat mağazasına uğradıktan sonra meydan katına gitti.

Oyuncu, bir restoranda yakın arkadaşları ile birlikte buluşup kahve içti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayı ihmal etmeyen Kaynarca'nın sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.