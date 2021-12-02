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Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' açıklaması - Magazin haberleri

Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' açıklaması

Oktay Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakterini yeniden canlandıracağı yönündeki söylentiler hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Süleyman Çakır' bir karakter ve bu karakterin hakları bizde değil. Elinde olan arkadaşlar yapar mı, nasıl yaparlar, belki de yapmazlar bunu ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı

02.12.2021 - 09:41 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oktay Kaynarca (56), geçtiğimiz günlerde Malatya Film Festivali için Taksim'de düzenlenen etkinlikteydi.

    Çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaynarca, yeni bir dizide rol alacağı söylentilerine açıklık getirdi.

  • "BU KRİZİN İÇİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Benden duymadığınız hiçbir şeyi dikkate almayın. Bunların hepsi sosyal medyadaki deformasyondur. Tıklansın diye haber yapılıyor. Benim bile okurken güldüğüm o kadar çok haber yapılıyor ki... Benim hakkımda yapılan haberler bazen mantık üretilip, yapılıyor bazen de tamamen sallanıyor. Tabii ki okuduğumuz senaryolar var. Yakın zamanda böyle bir süreç olur mu bilmiyorum. Yakın zaman içinde yaşadığımız bir süreç var biliyorsunuz. Bu sezonu çalışma sezonu olarak planlanmışken birden başka bir şeye döndü. Kamerasından ışıkçısına kadar bu krizin içinden çıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "SÜLEYMAN ÇAKIR" AÇIKLAMASI

    Bir dönem 'Kurtlar Vadisi'nde rol alan Oktay Kaynarca, hafızalara kazıdığı 'Süleyman Çakır' karakterini tekrar canlandırması için yapılan haberler hakkında da konuştu.

    Kaynarca, "Süleyman Çakır' bir karakter ve bu karakterin hakları bizde değil. Elinde olan arkadaşlar yapar mı, nasıl yaparlar, belki de yapmazlar bunu ben bilmiyorum." dedi.

  • Ünlü oyuncu, "Şiddet sahnelerinin izleyiciyi olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevapladı. Oktay Kaynarca, "Şiddeti bazen göstermek zorunda kalabiliyoruz, ne kadar kötü olduğunu anlatmak adına..." açıklamasını yaptı.

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