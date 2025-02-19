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        Haberler Kültür-Sanat Oktay Akbal Hikâyeleri İş Sanat’ta

        Oktay Akbal Hikâyeleri İş Sanat’ta

        İş Sanat dinletileri, modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Oktay Akbal'ın eserlerinin seslendirileceği "Berber Aynası" ile devam ediyor. Akbal'ın hikâyelerini Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, nostaljik bir radyo tiyatrosu dekorunda seslendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:42
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        Oktay Akbal Hikâyeleri İş Sanat'ta
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        “İşlere girer çıkardım, kadınlar sever unuturdum; ıstıraplar, sevinçler, mutluluklar, yoksunlar… Hepsi, hepsi ben yaşamadan, yaşadığımı duymadan bilmeden olur biterdi. Çoğu defa kendimi, zalim bir aynada, bir berber aynasında seyrettiğim zaman buluverirdim.”

        Edebiyatımızın usta isimlerden unutulmaz eserlerin müzikle buluştuğu İş Sanat dinletileri, modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Oktay Akbal’ın eserlerinin seslendirileceği “Berber Aynası” ile sürüyor.

        4 Mart Salı günü 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte Akbal’ın insan ruhunun derinliklerini, günlük yaşamın tekdüzeliği ve toplumsal dönüşümler karşısında insanlık hallerini işlediği hikâyeleri yer alacak.

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        Hayatını gazetecilik ve köşe yazarlığı ile sürdürmüş olan Oktay Akbal (1923-2015), hikâye başta olmak üzere edebiyatın farklı türlerinde pek çok kitap yazdı.

        Gazetecilik deneyimiyle birleşen keskin gözlem yeteneği, sıradan insanların iç dünyalarını ve kentin kalabalık caddelerinden kenar mahallelerine uzanan hikâyelerini eserlerine ustaca aktarmasını sağladı.

        Gerçek hayattan beslenen anlatımı ve akıcı diliyle Akbal, okuyucuyu içine çeken bir dünya yarattı.

        İş Sanat edebiyatseverleri Oktay Akbal’ın dünyasına “Berber Aynası” başlıklı dinletisi ile davet ediyor. Yazarın, “İpek Çorap Varsın Düşsün”, “Dünya Cümbüşü”, “Berber Aynası”, “Kadınla Erkek” ve “Hücrede Karmen” hikâyelerini Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, nostaljik bir radyo tiyatrosu dekorunda seslendirecek.

        Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahneye uygulanmasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletide hikâyelere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı (keman) ve Serdar Yalçın (piyano) eşlik edecek.

        İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen hikâye ve şiir dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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        #Oktay Akbal Hikâyeleri
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