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        Haberler Yaşam Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli

        Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli

        Ebeveynlerine araç çarptığı tahmin edilen leylek yavrusu önce yuvadan alındı, daha sonra şefkatli ellere teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:05
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        Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli
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        Erzurum’un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde ebeveynlerini trafik kazasında kaybeden yavru leylek; ekipler tarafından elektrik direğinden indirildi.

        Buradan sepetli araçla yuvadan alınan leylek, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere teslim edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar personelince koruma altına alınan leyleğin perişan hali dikkatlerden kaçmadı.

        Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru leylek sonda yardımıyla beslenmeye başladı.

        DKMP yetkilileri, mahalle sakinlerinin karayolunda leylek cesetleri bulduğunu ve anne-baba leyleğin trafik kazasından telef olduğunu düşündüklerini belirterek, "Mahalle sakinleri yuvadan ve leylek ailesinden haberdar. Durum bize intikal edince ekiplerin yardımıyla yavru leyleği yuvadan indirip bakım ve beslenmesine başladık. Erişkin yaşa gelinceye kadar bakım ve beslenmesine devam edeceğiz. Sonrasında leyleği doğaya salacağız" dedi.

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        #Öksüz leylek yavrusu
        #Erzurum
        #Aziziye
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