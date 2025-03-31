Öksürüğü için gitmişti, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı

Kalbin kötü huylu tümörlerinin çok ender gözüktüğünü aktaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Halil Hüzmeli ise "Ülkesinde kronik öksürüğüne bağlı akciğer filmi çekiliyor, kalbin büyük olması şüphe uyandırmış ve başka tetkiklerle sonuca bağlanabilmiş. Bayağı büyük bir kitleydi, gittikçe kötüleşen bir tabloyla kaybedilebilirdi, bu tarz kitle ameliyatı dünyada da çok nadir yapılan bir ameliyattır" dedi.

Kırgızistan'da yaşayan 39 yaşındaki Dayirbek Ergeşov, geçmeyen öksürük problemi sonrası ülkesinde doktora gitti, akciğer filmi gibi çeşitli tetkikler yapıldı. İncelemelerde kalbinde bir problem olabileceği şüphesi oluşunca tetkikler genişletildi. Sonrasında kalbinde tümör olduğu tespit edilirken ameliyat gerekliliği ifade edildi. Sonuçları farklı hastanelere gönderen Ergeşov, yapılan görüşmeler sonrası Türkiye'ye geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Hüzmeli ile görüşen Ergeşov, geçtiğimiz yıl aralık ayında ameliyat oldu.

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Uzmanların nadir olarak ifade ettiği hastalıkta operasyon başarılıyla geçerken Ergeşov ve ailesi de rahat bir nefes oldu. Kontrol için yeniden Türkiye'ye gelen Ergeşov, ameliyat öncesi ailesiyle vedalaştığını söyledi, zorlu tedavi sürecini anlattı. Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Hüzmeli de hastalarının durumu ve tedavisine ilişkin bilgi vererek kontrolün önemine dikkat çekti.

"GELİRKEN KİMSEYE ÇAKTIRMADAN AİLEMLE VEDALAŞTIM" Ülkesindeki sürecin ardından Türkiye'ye geldiğini söyleyen 39 yaşındaki Dayirbek Ergeşov, "Kalpte problem oldu, onun için geldik, ameliyat olduk, şimdi çok şükür iyiyiz. Eskiden biraz öksürüğüm vardı, öksürük fazlalaştı, bir akciğer filmi çektireyim diye memleketimiz Kırgızistan'da hastaneye gittim. Film çektikten sonra doktor, 'akciğer çok güzel ama kalpte birçok problem var, büyük' dedi. EKO, MR çektirdik netleştikten sonra 'kalpten acil ameliyat olman lazım, belki de ameliyattan çıkamayabilirsin' dedi. Sonuçları Türkiye'ye attık, ilk cevap buradan geldi, hemen geldik. Doktor gelirken 'ameliyattan çıkamazsın' dedi ya, ailemle vedalaştım, artık gelmeyebilirim diye geldim, Allah'a çok şükür, şu anda yaşıyoruz. 'Öleceğiz' dedim, benim de sonum buymuş, ameliyatmış diye buraya geldik. Gelirken kimseye çaktırmadan ailemle vedalaştık. Kendi memleketime gidip, kemoterapi almak için tekrar geldim. Akciğer filmi çektirmeseydim, bilinmeyecekti, kalpteki tümör ortaya çıkmayacaktı" şeklinde konuştu. REKLAM "ÇOK ÇOK ENDER GÖZÜKÜR VE TEDAVİLERİ OLDUKÇA ZOR" Hastanın zorlu ameliyatını ekibiyle birlikte gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Özkara, durumun nadir ve tedavisinin zorlu olduğunu aktardı. Erken tanının önemine dikkat çeken Özkara, "Kalbin kötü huylu tümörleri çok çok ender gözükür ve tedavileri oldukça zor, bazıları da ameliyat edilemeyebilir çünkü kalbin içi, boşlukları hatta dış yüzeyine tamamen yapışıp çıkarılamayabilir. Sağlığına kavuşturabilmek bazı hastalarda mümkün olmayabilir. Belki yüz binlerde 1 gözükecek bir hastalık. Hastamız 39 yaşında, çok genç bir hasta, birkaç senedir şikayetleri var ama genellikle çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler. Kalpte çok geniş alan kaplayıp, çıkarılması çok zor bir tümör olduğunu ameliyat öncesi diğer meslektaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede ortaya koyduk ama her halükarda ameliyat edilmesi gereken bir hastaydı. Biz de açık kalp cerrahisiyle bu tümörü oradan çıkarmaya çalıştık. Oldukça büyük, yaklaşık 10 santim büyüklüğünde, birkaç parçadan oluşan ve kalbin sağ kulakçığında ama orta bölmesini de invaze etmiş büyük bir tümördü, büyük oranda oradan bu kitleyi çıkarabildik. Bu tip kötü huylu tümörlerin tamamen çıkarılması mümkün değildir. Patoloji sonucunda bunu teyit ettikten sonra geri kalan kısmının da kemoterapi, akıllı ilaçlarla tedavi edilebileceği kanaatine vardık" ifadelerini kullandı.

"ANİ KALP DURMASI YAŞABİLİRDİ" "Zamanında bir müdahale oldu" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Özkara, "Ani bir kalp durması yaşayabilirdi, ciddi bir kalp yetmezliğine girip ondan sonra yapılacak ameliyattan fayda görmeyebilirdi. Hasta ameliyattan sonra çok rahatladı, şikayetleri düzeldi. Tekrar o tümörün büyüme riski için daha yoğun bir tedaviye başladık. Kırgızistan'da tanı konulmuş ama patolojik tanısı önemli. Ameliyat sırasında tümörün büyük bir kısmını çıkaramama ihtimalimiz vardı, ameliyat öncesi hasta ile paylaştık ama planladığımız gibi oldu. Kalbin belli bölgesini de ameliyat sırasında onarmamız gerekti. Tabi ki ölüm riski vardı, açık bir ameliyat, kalbin boşluklarını açıyorsunuz, kalbi durduruyorsunuz, kitleyi çıkarıyorsunuz, o kitlenin emboli riski vardır; vücudun başka bir yerine, beyne atabilir, felç riski vardır ama başarıyla gerçekleştirebildik. Şu anda gördüğümüz; yüzde 90 oranında o kitle küçülmüş vaziyette. İnşallah bundan sonra da sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecektir" dedi. Hastanın Türkiye'deki tedavisine yönelik konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Halil Hüzmeli, "Kırgızistan'dan geldi, önce bize raporları gönderildi, incelediğimiz zaman bir kardiyak kitle olduğunu gördük ama anormal yerde anormal yerleşimli ve çok büyük olduğunu fark ettik. Detaylı incelemelerde bu kitlenin çok büyük ve zor bir ameliyatla gidebileceğini gördük. Kitle büyüdükçe arkadaki solunum yoluna baskı yapmaya başladıkça da öksürük, nefes darlığı şikayetleri olabilir. Çekilen akciğer filminde kalbin büyük olması şüphe uyandırmış ve bunun üzerine başka tetkikler yapılıp sonuca bağlanabilmiş. Ülkesinde kronik öksürüğüne bağlı olarak akciğer filmi çekiliyor, filminde kalbin sağ dediğimiz kısmı özellikle büyük gözüküyor. Hekimlerde şüphe uyandırıyor, bunun üzerine kardiyolojik muayene öneriyorlar. Sağ kalpte kitle olduğu tespit ediliyor ama ne olduğuna dair detaylı bir inceleme gerekiyor. MR yapılıyor ve bu tip bir kitle olduğu, müdahale yapılması gerektiği belirtiliyor. Kalbin 4 tane odası var; 2 tane karıncık, 2 tane de kulakçık odaları olur. Sağ kulakçık; kalbin kanının toplandığı yer, incelemelerde orada sağ ve sol kulakçık arasında daha çok sol kulakçığa baskı yapacak tarzda bir kitle olduğunu gördük" diye konuştu.

"GİTTİKÇE KÖTÜLEŞEN BİR TABLOYLA KAYBEDİLEBİLİRDİ" Uzm. Dr. Halil Hüzmeli, "Bayağı da büyük bir kitleydi, yaklaşık 8'e 10 santim boyutlarındaydı, zor bir ameliyat olacağını tahmin ettik. Bu tarz kitle ameliyatı çok çok nadir, dünyada da çok nadir yapılan bir ameliyattır, yaklaşık 7 saat sürdü. Yayılmış şekildeydi, diğer dokulara zarar vermeden o kitleyi alabilmek için çok hassas çalışmak gerekiyor çünkü yapacağınız en ufak bir hata başka dokulara zarar verecek, kalbin çalışmasını engelleyecek, akciğere giden ya da gelen damarları etkileyecek. Kitlenin ne zaman başladığına dair yorum yapmak çok zor ama bu şekilde kalsaydı daha da büyümeye devam edecek, büyüdükçe bu sefer toplardamarlarla gelen kanın gelişi engellenecek, bu sefer kalbe gelen kan azaldığı için kalbin sunacağı kan da azalacaktı. Öksürük tarzı şikayetlerle doktorlara gitmiş, çarpıntı şikayetleri olmuş. Tedavinin ve tetkiklerin devamını getirmemiş, en son şikayetleri nüksedince başvurduğu zaman bu durum ortaya çıkıyor. Sağ kalp yetmezliği ve daha sonra gittikçe kötüleşen bir tabloyla kaybedilebilirdi. Kontrolleri ihmal etmesinler çünkü daha sonra hiç beklemedikleri çok daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor" dedi.