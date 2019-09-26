Dayak yediği annesinden şikayetçi oldu

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da eve sık sık geç gelen oğlu S.K.’yı (18) oklavayla döven anne M.K. (41) hakkında silahla yaralama suçundan hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon’un Erdoğdu Mahallesi’nde yaşayan M.K., sık sık eve geç gelen oğlunu uyardı. Uyarılara kulak tıkayan S.K. olay günü yine eve geç geldi.

Eve geç gelen oğlu ile tartışan ve sinirlenen anne M.K. oklava ile oğlunu dövdü. Hızını alamayan anne eline geçirdiği bibloyu da oğluna attı. Annesinden dayak yiyen S.K. polis merkezine giderek, annesinin kendisini dövdüğü ve tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

OKLAVA İLE OĞLUNA VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Oklava ile dayak yiyen S.K.’nın şikayete üzerine gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan anne M.K., oklava ile oğluna vurduğunu kabul etti. M.K., “Oğlum başına buyruk hareketleri nedeniyle beni sinirlendirdi. Eve geç geliyordu. Onu sık sık ulardım fakat dinlemiyordu. Olay günü beni sinirlendirdi. Elime geçirdiğim oklava ile bir kez bacağına vurdum. Elime geçen Bibloyu da oğluma attım” dedi.

SİLAHLA YARALAMADAN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. M.K. adlı annenin altsoya karşı silahla yaralama suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsini talep eden savcı, M.K. hakkında tehdit suçundan takipsizlik kararı verdi. M.K. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.