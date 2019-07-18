Okan Kocuk kimdir? sorusu genç kalecinin Galatasaray'a transfer olması ile gündeme geldi. 23 yaşındaki kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Okan Kocuk için 3 milyon TL ödeyecek. Okan Kocuk küme düşen Bursaspor'dan ayrılarak bonservisini eline almıştı. Okan Kocuk'un hayatından detaylar haberimizde.

OKAN KOCUK KİMDİR?

Okan Kocuk 27 Temmuz 1995'te Bursa'da dünyaya geldi. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 2. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

U18, U-17 ve U-16 Genç Millî Takımlarında forma giyen Okan Koçuk Türkiye A2 takımının kalesini koruyor.