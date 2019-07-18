Galatasaray bir transferi daha Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi! Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan Okan Kocuk'u renklerine bağladığını bir video ile açıkladı! 4 yıllık sözleşmeye imza atan Okan'a imza parası olarak 3 milyon TL ödenecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti



Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir."

Galatasaray daha önce Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağlamış, Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda da oyuncu ve kulübü Fulham'la görüşmelere başlandığını duyurmuştu.