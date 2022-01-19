Giresunspor, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak lidere çelme takarken mücadeleye damga vuran isim ise Okan Kocuk oldu! Bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken 26 yaşındaki file bekçisi mücadelede birçok kurtarışın dışında Bakasetas'a iki kez penaltıda geçit vermedi!
Trabzonspor 90 dakikada 22 şut çekerken bunların 8'i kaleyi buldu. Okan Kocuk bu şutların sadece birinde gol imkanı tanırken mücadelenin kırılma anları son dakikalarda yaşandı.
Alper Ulusoy 90+3. dakikada elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verirken topun başına da Bakasetas geçti. Okan, Yunan yıldızın vuruşunu kurtarırken kısa süre sonra Alper Ulusoy VAR'a giderek pozisyonu inceledi. İnceleme sonrasında Sergen'in ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verildi.
İkinci kez topun başına geçen Bakasetas'a bir kez daha geçit vermeyen Okan Kocuk, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Son düdüğün ardından takım arkadaşları Okan'ı tebrik etmek için yanına koştu.
24 ŞUTUN 20'SİNİ KURTARDI
Opta'nın aktardığına göre Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtardı. Okan ayrıca bu sezon dört penaltı kurtardı!
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