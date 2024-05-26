Okan Buruk'un 3. şampiyonluk sevinci
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 3. kez Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşadı. Buruk'un bunların 2'sini sarı-kırmızılılarla, 1'ini de Başakşehir ile kazandı
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan 2 senede gösterdiği başarılı performansla herkes tarafından takdir topladı.
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İlk sezonunda sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevincini yaşayan Buruk, bu sezonla birlikte üst üste 2. kez takımını şampiyonluğa götürdü.
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Galatasaray'ın başında birçok rekora imza atan 50 yaşındaki teknik adam kariyerinde de 3. şampiyonluk sevincini yaşadı.
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Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile kazanırken, sarı-kırmızılılarla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.
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Bu şampiyonlukla birlikte Okan Buruk, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı da yakaladı. Kılıç, sarı-kırmızılıları 1961-1962 ve 1962-1963 sezonlarında şampiyon yapmıştı.
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Buruk ayrıca futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı.
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