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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un Sparta Prag ilk 11'i netleşiyor - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Sparta Prag ilk 11'i netleşiyor

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek Galatasaray son çalışmasını bugün yapacak. Zorlu deplasmanda mutlak tur hedefleyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:51
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

        • 3

          Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

        • 4

          Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

        • 5

          "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.

        • 6

          Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

        • 7

          SON 10 MAÇINI KAZANDI

          Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

        • 8

          Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

        • 9

          Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

        • 10

          SAĞ BEK KAAN, SOL BEK BERKAN!

          MKE Ankaragücü deplasmanında dinlendirilen Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Luacs Torreira ilk 11'e dönecek.

        • 11

          50 yaşındaki çalıştırıcı ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Muslera'nın önünde Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Berkan dörtlüsü bekleniyor.

        • 12

          Orta sahada Lucas Torreira ve Kerem Demirbay, onların da önünde ise Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.

        • 13

          Galatasaray'ın zorlu deplasmandaki gol ayağı ise her zamanki gibi Mauro Icardi olacak.

        • 14

          NELSSON, AURIER VE ZIYECH YOK

          Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        • 15

          Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier ile Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer alamayacak.

        • 16

          UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

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